В Нидерландах вскоре должны определиться со статусом украинских беженцев - отчет

КИЕВ. 6 июля. УНН. Кабинет министров Нидерландов должен в ближайшее время решить вопрос с украинскими беженцами, в частности относительно их статуса резидента и возвращения домой, говорится в отчете Консультативного совета по вопросам миграции (ARM), опубликованном в среду, сообщает Euractive, пишет УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину, как указано, Нидерланды приняли примерно 95 000 украинских беженцев. Их права защищены Директивой ЕС о временной защите (TPD), которая действует до марта 2025 года. Однако местный муниципалитеты и украинские беженцы ранее выражали обеспокоенность относительно будущих перспектив и условий жизни.

В отчете Консультативного совета содержится требование обсудить и упорядочить на уровне ЕС статус проживания украинских беженцев и их возвращение домой, чтобы предотвратить вторичную миграцию внутри ЕС. Также предлагается предоставлять украинцам вид на временное или не временное проживание, в том числе соответствующие разрешения для студентов и высококвалифицированных мигрантов.

Поиск решений этих проблем может оказаться трудным для правительства Нидерландов, поскольку страна сейчас погрязла в серьезном миграционном и жилищном кризисе, пишет издание. А министр жилищных вопросов Нидерландов Гуго де Йонге заявил, что большое количество беженцев может повлиять на строительство жилья в Нидерландах.

Пока украинцы ждут решения Нидерландов, правительство страны заявило, что предоставит Украине дополнительную финансовую помощь на сумму 118 миллионов евро. Эти деньги направлены на поддержку восстановления инфраструктуры Украины, поставки медикаментов и оказание помощи из-за подрыва Каховской дамбы.

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