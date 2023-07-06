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На Лиманско-Купянском направлении Силы обороны за сутки отбили 9 атак врага, уничтожено 56 оккупантов

На Лиманско-Купянском направлении Силы обороны за сутки отбили 9 атак врага, уничтожено 56 оккупантов

Сергей Череватый

КИЕВ. 6 июля. УНН. На Лиманско-Купянском направлении россияне 445 раз применяли артиллерию, состоялось 9 штурмов. В ходе отражения вражеских штурмов было уничтожено 56 оккупантов, 115 ранены. Об этом сообщил в четверг спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Если говорить о Лиманско-Купянском направлении, то здесь враг пытается атаковать наши позиции - 445 раз россияне применяли артиллерию, 9 штурмов произошло, 12 авианалетов. В ходе отражения вражеских штурмов уничтожено 56 оккупантов, 115 ранены», - рассказал Череватый.

Также он сообщил, что подбито шесть вражеских БМП, три БМД, уничтожена противотанковая пушка «Рапира», самоходный миномет «Тюльпан», пять’беспилотных летательных аппаратов и полевой склад с боеприпасами.

Дополнение

Череватый сообщал, что Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают удерживать инициативу, проводить штурмовые действия, вытесняя россиян на южном и северном флангах вокруг Бахмута.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, война
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