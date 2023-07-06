Ночная ракетная атака рф на Львов: количество пострадавших возросло до 37

КИЕВ. 6 июля. УНН. По последним данным, в результате ракетного удара российских войск по Львову ночью погибли четыре человека, 37 пострадали, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

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"На месте вражеского удара проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы в 1, 3 и 4 подъездах разрушенного дома. По предварительным данным, погибли 4 человека, спасены 7 человек, пострадали 37, эвакуированы 64 человека", - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

Детали

Как сообщается, спасателями совместно с коммунальными службами, Нацполицией эвакуированы 14 автомобилей с подъездных путей, раскряжевано 6 деревьев для проезда и установки инженерной техники.

На месте происшествия организовано оказание психологической помощи пострадавшим. Психологи ГСЧС оказали помощь 112 лицам.

Напомним

Армия рф в ночь на 6 июля нанесла ракетный удар по Львову. Воздушные силы сообщали, что сбито 7 из 10 запущенных армией рф крылатых ракет "Калибр".

Ночная ракетная атака российских войск нанесла разрушения не только во Львове, задело еще два района Львовской области.