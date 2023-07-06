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Китай принял российские военные корабли: будут проводить совместные учения

Китай принял российские военные корабли: будут проводить совместные учения

КИЕВ. 6 июля. УНН. Китай принял два российских военных корабля, которые ранее прошли мимо Тайваня и Японии. Ожидается, что эти корабли проведут совместные учения с китайским флотом, демонстрируя продолжающееся военное сотрудничество между двумя странами, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Два российских фрегата - "громкий" и "совершенный" - зашли в порт в финансовом центре Шанхая в среду, сообщило китайское государственное телевидение. Оба корабля принадлежат Тихоокеанскому флоту россии со штабом во владивостоке.

Во время своего “визита”, который продлится 7 дней, корабли проведут военно-морские учения с китайским флотом в Шанхае, которые будут включать отработку координации движения, связь и морские спасательные работы.

В конце июня эти корабли прошли через воды вблизи Тайваня. Позже их зафиксировали возле японских островов Окинава, где расположена крупная военная база США. Это побудило Японию отправить собственные корабли для наблюдения за передвижением судов фрегатов рф. Тайвань также развернул самолет и корабли для наблюдения за их движением.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, учения, флот, корабль
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