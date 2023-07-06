"Мы не будем стоять в стороне" - посол США в Украине прокомментировала ракетный удар по Львову

КИЕВ. 6 июля. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала сегодняшний ракетный удар по Львову, отметив, что вашингтон будет продолжать усиливать способность Украины защищаться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Бриджит Бринк.

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“Жестокий ракетный удар россии по Львову. Неоднократные российские обстрелы мирных жителей ужасны. Мы не будем стоять в стороне и будем продолжать укреплять способность Украины защищаться”, - написала Бринк.

Порочная российская ракетная атака на Львов. Россия’s повторяющиеся атаки на мирных жителей абсолютно ужасают. Мы не останемся в стороне и будем продолжать укреплять способность Украины’s защищаться. — Посол Бриджет А. Бринк (@USAmbKyiv) 6 июля 2023 года

Дополнение

Ночная ракетная атака российских войск нанесла разрушения не только во Львове, задело еще два района Львовщины, в областном центре четверо погибших и 34 пострадавших.