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"Мы не будем стоять в стороне" - посол США в Украине прокомментировала ракетный удар по Львову

"Мы не будем стоять в стороне" - посол США в Украине прокомментировала ракетный удар по Львову

Бриджит Бринк

КИЕВ. 6 июля. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала сегодняшний ракетный удар по Львову, отметив, что вашингтон будет продолжать усиливать способность Украины защищаться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Бриджит Бринк.

Цитата

“Жестокий ракетный удар россии по Львову. Неоднократные российские обстрелы мирных жителей ужасны. Мы не будем стоять в стороне и будем продолжать укреплять способность Украины защищаться”, - написала Бринк.

Дополнение

Ночная ракетная атака российских войск нанесла разрушения не только во Львове, задело еще два района Львовщины, в областном центре четверо погибших и 34 пострадавших. 

Источник: УНН
Теги: США, Львов и Львовская область, Украина, война
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