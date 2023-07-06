Новости: Киев
6 июля 2023, 11:20 • Ксения Герман • 6660
"Работают наши военные": КГВА сообщила о звуках взрывов на левом берегу Киева
КИЕВ. 6 июля. УНН. Военная администрация сообщила о звуках взрывов на левом берегу Киева сегодня, 6 июля, отметив, что работают украинские военные. Жители некоторых районов могут слышать звуки взрывов. Об этом в сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
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"Звуки взрывов на левом берегу Киева. Работают наши военные. Поэтому может быть очень громко. Сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.
Напомним
5 июля, около 17:20, в Шевченковском суде города Киева прогремел взрыв. Известно о том, что погиб подсудимый, который, предварительно, подорвал взрывчатку, ранены два правоохранителя.
Источник: УНН
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