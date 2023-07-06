Ночная ракетная атака на Львов: самой младшей жертве российского удара был 21 год

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российская ракета убила во Львове четырех человек, самой младшей погибшей был всего 21 год, самой старшей - 95. Об этом сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

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"Самой молодой девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21. россия убивает нашу молодежь. Наше будущее. Самой старшей погибшей – 95. Женщина пережила Вторую мировую, но, к сожалению, не пережила рашизма", - написал Козицкий в Telegram.

Детали

По его словам, по состоянию на этот час подтвердили гибель четырех человек. "Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними еще могут быть люди. Работы будут продолжаться до последней надежды", - отметил глава ОВА.

По его словам, в медицинской помощи нуждались 34 человека. 13 из них были госпитализированы.

Разрушениям, по данным главы ОВА, подверглись:

более 30 домов;

более 250 квартир;

10 общежитий;

дом ребенка;

два вуза;

санаторная школа.

"Повреждена одна подстанция во Львове (150 абонентов остаются без электроснабжения)", - добавил он.

"Это самая разрушительная атака по мирному населению во Львовской области с начала полномасштабной войны.

Рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. Оно в надлежащем состоянии и на момент тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились только пять человек. Очень обидно", - подытожил Козицкий.

Напомним

Армия рф в ночь на 6 июля нанесла ракетный удар по Львову. Воздушные силы сообщали, что сбито 7 из 10 запущенных армией рф крылатых ракет "Калибр".

Ночная ракетная атака российских войск нанесла разрушения не только во Львове, задело еще два района Львовской области.