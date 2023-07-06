лукашенко заявил, что пригожина на территории беларуси нет

КИЕВ. 6 июля. УНН. белорусский президент александр лукашенко в четверг заявил, что сейчас главы чвк «вагнер» евгения пригожина на территории беларуси нет. Об этом сообщают белорусские СМИ, пишет УНН.

Цитата

«Сейчас пригожина на территории белоруссии нет. бойцы пвк "вагнер" находятся в своих постоянных лагерях на территории россии», - заявил лукашенко.

Детали

По его словам, вопрос передислокации вагнеровцев не решен. Как отметил лукашенко, перемещение бойцов пвк «вагнер»в белоруссию зависит от властей рф.

«При необходимости они «будут мгновенно задействованы в белоруссии», - отметил диктатор.

По его словам, "вагнеру" было предложено несколько бывших военных городков в беларуси, но у «пвк другое видение».

Дополнение

Главарь пвк "вагнер" евген пригожин согласился уехать из россии в соседнюю белоруссию в субботу, в результате соглашения, которое, очевидно, заключил президент белоруссии александр лукашенко. Соглашение предусматривает, что пригожин отзывает свои войска с марша на столицу. Бойцы "вагнера" не будут привлечены к ответственности за участие в восстании, а вместо этого подпишут контракты с минобороны россии - шаг, который пригожин ранее отвергал как попытку привести свои военизированные силы в соответствие с законом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В особняке и офисе пригожина провели обыски: российские Telegram-каналы показали фото