В Белом доме заверили, что США "внимательно следят за ситуацией на ЗАЭС"

КИЕВ. 6 июля. УНН. В США заявили, что внимательно следят за ситуацией на захваченной российскими военными Запорожской АЭС в Энергодаре, сообщает пресс-служба Белого дома, пишет УНН.

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"Мы продолжаем внимательно следить за состоянием на электростанции. Очевидно, это то, что мы делали в течение некоторого времени. Как мы уже говорили ранее, продолжающаяся военная оккупация атомной станции россией является опасной. Когда речь идет об атомной станции, то там не должно быть боевых действий", - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в Вашингтоне.

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Она также отметила, что не имеет «ничего нового или конкретного относительно последних отчетов». Пресс-секретарь добавила, что в последнее время президент США Джо Байден не обсуждал с Владимиром Зеленским ситуацию на ЗАЭС.

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