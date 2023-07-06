Новости: Война
6 июля 2023, 11:49 • Ксения Герман • 11235
"Недоброе утро для оккупантов": показали работу нацгвардейцев по вражеским позициям на Запорожском направлении
КИЕВ. 6 июля. УНН. В МВД Украины показали, как с помощью дронов нагцвардейцы уничтожают вражеские позиции на Запорожском направлении, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Детали
"Недоброе утро на позициях окупантов на Запорожском направлении", - говорится в сообщении к видео.
На опубликованном видео видно работу одесских нацгвардейцев подразделения "Ласточка" 11 бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения НГУ. С помощью дрона им удалось уничтожить вражескую позицию.
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Источник: УНН
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