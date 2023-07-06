россияне накопили достаточно ресурса для того, чтобы быть готовыми к активным действиям Сил обороны - Гуменюк

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сейчас оккупационные силы перебазируют и распределяют свои ресурсы, осознавая, что концентрация их в одном месте может сделать их уязвимыми и способствовать эффективности ударов. Об этом в четверг сообщила в эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

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“Они накопили достаточно ресурса для того, чтобы быть готовыми к активным действиям Сил обороны. И сейчас они маневрируют и рассредоточивают эти ресурсы, потому что осознают: накопление их в одном месте будет способствовать тому, что одно попадание будет очень результативным. Поэтому и количество пораженных пунктов боеснабжения может быть достаточно большим на Запорожском направлении - до 10 в течение суток. А на Юге - 1-3 пункта боеснабжения", - сообщила

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