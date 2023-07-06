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Зеленский будет лететь в Болгарию из Кишинева: детали визита

Зеленский будет лететь в Болгарию из Кишинева: детали визита

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибудет в Болгарию. Глава государства уже вылетел в Софию из Кишинева, столицы Молдовы. Это будет его первый визит в Болгарию с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на bTV Новините.

Детали

В 11:03 по местному времени самолет с президентом AirBus вылетел из столицы Молдовы, Кишинева в Болгарию.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Болгарию сегодня около 12:00. Это будет его первый визит в Болгарию с начала полномасштабной войны в Украине.

В болгарской столице Софии усилили меры безопасности. Движение транспорта в районе Совета министров перекрыто. На месте работают многочисленные патрули и жандармерия.

Полиция также присутствует вокруг здания Национального собрания, а также во всем районе. В аэропорту стоят машины полиции и жандармерии.

Дополнение

Как сообщал УНН, Владимир Зеленский во время такого визита встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым. Он имеет неоднозначное отношение к позиции Болгарии в НАТО, и негативно относится к вооружению Киева.

Впрочем 4 июля министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна увеличит военную помощь Украине в этом году. Он добавил, что София пришлет вооружение после того, как закончится анализ потребностей украинских Вооруженных сил и того, сколько из этого перечня она способна предоставить.

Источник: УНН
Теги: визит, Болгария, Владимир Зеленский
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