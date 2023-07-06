До конца дня все завалы на месте попадания во Львове будут разобраны, - ОВА

КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате начной ракетной атаки по Львову повреждения получили 30 домов, 11 общежитий для ВПЛ и детский дом. До конца дня все завалы на местах российского террора будут разобраны. Об этом сообщил на эфире телемарафона председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

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“Сегодня до конца дня все завалы будут разобраны. Если говорить о поисках, то на данный момент еще одна семья не выходит на связь, поэтому надеемся, что мы их найдем живыми”, - сообщил Козицкий.

По словам председателя Львовской ОГА состояние 13 человек, которые были госпитализированы, оценивается как средней тяжести.

Также он сообщил, что повреждения получили общежития где жили ВПЛ и детский дом.

“Повреждено около 50 автомобилей; 30 домов; выбиты десятки тысяч окон; пострадали почти 11 общежитий двух учебных заведений, где проживали ВПЛ; детский дом №1, а также санаторная школа”, – рассказал Козицкий.

Дополнение

Армия рф в ночь на 6 июля нанесла ракетный удар по Львову. Воздушные силы сообщали, что сбито 7 из 10 запущенных армией рф крылатых ракет "Калибр".

Ночная ракетная атака российских войск нанесла разрушения не только во Львове, задело еще два района Львовщины, в областном центре четверо погибших и 34 пострадавших, 13 из них госпитализировали. Погибло четыре человека, самому младшему погибшему был всего 21 год, самому старшему - 95.