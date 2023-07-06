На ЗАЭС находится около 700 российских военных - Энергоатом

КИЕВ. 6 июля. УНН. Запорожскую АЭС удалось подсоединить к двум резервным линиям электропередач. Однако ситуация на станции критическая, из-за того, что около 700 военных рф остаются на ЗАЭС, сообщил в эфире телемарафона президент НАЭК “Энергоатом” Петр Котин, пишет УНН.

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«Фактически питание восстановлено на станции, она питается от двух резервных линий. Опасность на станции большая, она связана прежде всего с пребыванием военных рф. Их количество там то увеличивается, то уменьшается. Там находится около 700 военных, фактически там есть и взрывчатка, и оружие», - сообщил Петр Котин.

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На сейчас пять энергоблоков электростанции находятся в холодном состоянии и один в горячем. В течение четырех месяцев питание было обеспечено от единственной линии, которая оставалась подконтрольна украинской энергосистеме, а три дня назад удалось подсоединиться к резервной линии в 330 киловольт.

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