Компания Цукерберга запустила новую соцсеть Threads - аналог Twitter Маска

КИЕВ. 6 июля. УНН. Компания Meta запустила новую соцсеть Threads - свой аналог Twitter. Десять миллионов пользователей зарегистрировались в Threads за первые семь часов с момента ее запуска, сообщил в четверг руководитель компании Марк Цукерберг, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Цукерберг представил приложение как «дружественного» конкурента Twitter, который в октябре купил Илон Маск.

Эксперты говорят, что Threads может привлечь пользователей Twitter, недовольных последними изменениями на платформе.

Новая соцсеть позволяет пользователям публиковать до 500 символов и имеет много функций, подобных Twitter.

Ранее Цукерберг заявил, что сохранение платформы «дружественной... в конечном итоге будет ключом к ее успеху».

Но Маск ответил: «Гораздо лучше подвергаться нападкам незнакомцев в Twitter, чем потакать фальшивому счастью Instagram, скрывающему боль».

Когда его спросили в Threads, будет ли приложение «больше, чем Twitter», Цукерберг ответил: «Это займет некоторое время, но я думаю, что должно быть приложение для публичных разговоров с более чем 1 миллиардом людей. Twitter имел возможность сделать это, но не справился. Надеюсь, мы сделаем это».

Конкуренты критиковали объем данных, которые может использовать приложение. Согласно информации на Apple App Store, это может включать данные о состоянии здоровья, финансах и веб-просмотрах, связанных с личностями пользователей.

Дополнения

Threads теперь доступен для загрузки в более чем 100 странах, включая Великобританию, но еще не в ЕС из-за нормативных проблем.

Компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, назвала новое приложение «начальной версией» с запланированными дополнительными функциями, включая возможность взаимодействия с людьми в других приложениях социальных сетей, таких как Mastodon.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Матч века: Маск и Цукерберг согласились драться в клетке