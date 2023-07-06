Новости: Политика
6 июля 2023, 12:15 • Юлия Шрамко • 7050
Официально: Зеленский сегодня в Болгарии, анонсировал переговоры об оборонной поддержке, ЕС и НАТО
Владимир Зеленский
КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил свой визит в Болгарию - в столицу страны Софию - в четверг, 6 июля, пишет УНН.
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"София. Болгария. Проведу обстоятельные переговоры с Премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с Президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами. Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация Формулы мира", - сообщил Зеленский в соцсетях.
Напомним
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна увеличит военную помощь Украине в этом году.
Источник: УНН
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