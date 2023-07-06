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Боятся Storm Shadow: на Крымском мосту россияне установили уголковые отражатели - партизаны

Боятся Storm Shadow: на Крымском мосту россияне установили уголковые отражатели - партизаны

КИЕВ. 6 июля. УНН. Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" заявили, что оккупанты установили на незаконно построенном мосту через Керченский пролив уголковые отражатели, чтобы спастись от ракетных ударов, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на Крымском мосту партизаны зафиксировали активность сотрудников фсб рф.

«Под прикрытием учений движение перекрыли. Специалисты, прибывшие из москвы, установили на конструкции уголковые отражатели, окрашенные в серый цвет. россияне пытаются спасти свое достояние от ракет Storm Shadow», - говорится в сообщении партизан.

По словам «Атеш», это вновь подтверждает подготовку россией теракта на ЗАЭС и страх перед ответными мерами за совершенное преступление.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, война
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