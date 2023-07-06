"Наверное, "охраняли" монастырь": в Лавре нашли портреты российских императоров - Ткаченко

КИЕВ. 6 июля. УНН. Утром четверга в Киево-Печерской лавре продолжили процесс опечатывания корпусов Нижней лавры. В одном из помещений висели портреты российского царя Николая II и его жены, рассказал на своей странице в Telegram министр культуры Украины Александр Ткаченко, пишет УНН.

Детали

Сегодня полиция вместе с Комиссией заповедника зашла на территорию Нижней лавры, где осмотрели и опечатали три помещения: №70, где находилась резиденция митрополита Онуфрия, №69 и №71, сообщил министр культуры.

В 69 корпусе на стене висели портреты императора Николая II и его жены Александры.

"Лавра в пользовании УПЦ МП - это портреты российских императоров, которые, наверное, «охраняли» монастырь. Все это уже не удивляет", - написал Ткаченко в сообщении.

Он также добавил, что в корпусах наблюдается полное игнорирование санитарных и противопожарных норм.

Дополнение

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 4 июля планировал проверить и опечатать освободившиеся корпуса Нижней лавры, которые не задействованы в религиозной деятельности монастыря. Когда комиссия в составе 5 человек сотрудников заповедника пришла для того, чтобы осмотреть и опечатать помещение, которое не используется, им начали препятствовать, сообщил и.о. генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко. Комиссия написала заявление в полицию.

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