Двухдневный траур объявили во Львове в память о жертвах удара рф

КИЕВ. 6 июля. УНН. Во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки российских войск, сообщил в четверг мэр Львова Андрей Садовый, пишет УНН.

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"Объявляем во Львове двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город. Вечная Память", - написал Садовый в соцсетях.

Напомним

Армия рф в ночь на 6 июля нанесла ракетный удар по Львову. Воздушные силы сообщали, что сбито 7 из 10 запущенных армией рф крылатых ракет "Калибр".

Ночная ракетная атака российских войск нанесла разрушения не только во Львове, задело еще два района Львовской области.

Известно о 4 погибших и 37 пострадавших.