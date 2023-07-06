Новости: Общество
6 июля 2023, 12:27 • Юлия Шрамко • 5085
Двухдневный траур объявили во Львове в память о жертвах удара рф
КИЕВ. 6 июля. УНН. Во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки российских войск, сообщил в четверг мэр Львова Андрей Садовый, пишет УНН.
Цитата
"Объявляем во Львове двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город. Вечная Память", - написал Садовый в соцсетях.
Напомним
Армия рф в ночь на 6 июля нанесла ракетный удар по Львову. Воздушные силы сообщали, что сбито 7 из 10 запущенных армией рф крылатых ракет "Калибр".
Ночная ракетная атака российских войск нанесла разрушения не только во Львове, задело еще два района Львовской области.
Известно о 4 погибших и 37 пострадавших.
Источник: УНН
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