Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,78 -0,0695 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
5085

Двухдневный траур объявили во Львове в память о жертвах удара рф

Двухдневный траур объявили во Львове в память о жертвах удара рф

КИЕВ. 6 июля. УНН. Во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки российских войск, сообщил в четверг мэр Львова Андрей Садовый, пишет УНН.

Цитата

"Объявляем во Львове двухдневный траур в память о погибших в результате ракетной атаки на город. Вечная Память", - написал Садовый в соцсетях.

Напомним

Армия рф в ночь на 6 июля нанесла ракетный удар по Львову. Воздушные силы сообщали, что сбито 7 из 10 запущенных армией рф крылатых ракет "Калибр".

Ночная ракетная атака российских войск нанесла разрушения не только во Львове, задело еще два района Львовской области. 

Известно о 4 погибших и 37 пострадавших.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, война, траур
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.