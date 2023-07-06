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Аграрии Одесской области намолотили почти 400 тыс. тонн зерна - Кипер

Аграрии Одесской области намолотили почти 400 тыс. тонн зерна - Кипер

КИЕВ. 26 июня. УНН. С начала жатвы аграрии Одесской области намолотили почти 400 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем телеграм-канале, передает УНН.

Цитата

«Уже почти 400 000 тонн зерна! Именно столько уже успели намолотить одесские аграрии с начала жатвы. Дальше будет», - пишет Кипер.

Урожайность составляет – 33,3 ц/га. Общая уборочная площадь нынешней жатвы - 1029,8 тыс. га, информирует чиновник.

«Спасибо аграриям региона, которые, несмотря на все преграды, продолжают работать на благо Одесской области и всех украинцев!» - резюмировал Кипер.

Напомним

Жатва в Одесской области стартовала 20 июня.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, зерно
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