Игнат разъяснил заявление Великобритании о "начале тренировок пилотов на самолетах F-16"

КИЕВ. 6 июля. УНН. Заявление о том, что Великобритания начинает обучение пилотов на самолетах F-16 в августе базируется на том, что будет проводиться наземная подготовка, которая поможет пилотам легче адаптироваться. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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"Было заявление заместителя министра обороны Великобритании, что пилоты будут проходить базовую наземную подготовку, которая станет основой, чтобы легче адаптироваться к обучению на F-16", - сообщил представитель Воздушных сил.

Детали

Также он добавил, что Великобритания сегодня взяла лидерство в авиационной коалиции не имея даже тех самолетов, которые мы хотим получить.

“Великобритания будет делать все для того, чтобы как можно быстрее продвигался процесс передачи Украине, обучение пилотов ну и другие процессы без которых все это невозможно сдвинуть с места”, - сказал Игнат.

И сообщил, что для поставки Украине современных истребителей нужно подготовить не только пилотов, но и инфраструктуру, инженерные ресурсы и систему боевого управления.

Дополнение

Ранее заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания планирует начать обучение украинских пилотов на современных западных истребителях в августе этого года.

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