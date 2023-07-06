Винницкая больница СМП получила современный ангиограф

КИЕВ. 6 июля. УНН. Единственная в Украине компания, которая работает по прямому договору с производителем диагностического оборудования мирового уровня, ООО «Артек Медикал Групп» присоединился к обеспечению Винницкой городской клинической больницы скорой помощи новым современным аппаратом для ангиографии.

Этот прибор является частью большой партии ангиографов, которые компания «Артек Медикал Групп» поставляет в украинские медицинские учреждения. Кроме этого, компания сделала необходимый ремонт в помещении для размещения аппарата.

Оборудование, которое получила Винницкая городская больница СМП, позволяет быстро и детально визуализировать необходимые части кровеносной системы пациента или всю ее целиком. С помощью технологии плоского рентгеновского излучателя и широкого спектра настроек движения сканирующей дуги этот ангиограф способен создавать объемные изображения сосудов с высокой детализацией и контрастностью. Благодаря этому врачи могут значительно быстрее находить на сканах места сужения или закупорки сосудов, безошибочно определять внутреннее кровотечение и эффективно лечить острый мозговой инсульт, вызванный тромбозом.

«Когда речь идет об инсульте или внутреннем кровотечении, счет иногда идет на минуты. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы врачи имели возможность как можно точнее локализовать повреждение кровеносной системы и определить степень его тяжести. Мы уверены, что поставленный нами ангиограф станет полезным дополнением к «арсеналу» Винницкой больницы скорой помощи», – отметила директор ООО «Артек Медикал Групп» Наталья Курашко.

Несмотря на сложности в перевозке негабаритного оборудования с источниками ионизирующего излучения в условиях войны, ООО «Артек Медикал Групп» продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства’обязательства перед Министерством здравоохранения Украины, ГП «Медицинские закупки Украины» и другими партнерами.

Справочно

ООО «Артек Медикал Групп» – один из лидеров в сфере поставок тяжелого диагностического оборудования и единственная компания, которая работает по прямому контракту с производителем. В перечень медицинского оборудования, на котором специализируется компания, относятся компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, ангиографы, рентген-аппараты, системы УЗИ и т.д. Конечными бенефициарами ООО «Артек Медикал Групп» являются Наталья Курашко и Руслан Стретович.