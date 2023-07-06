К работе на ЗАЭС россияне допускают некомпетентный персонал - Энергоатом

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские оккупанты допускают к работе на Запорожской АЭС некомпетентный персонал, сообщили в четверг в НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.

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"Российские оккупанты на Запорожской АЭС доверяют управление крупнейшим атомным объектом Европы неопытным специалистам из рф, которые совсем не имеют необходимых знаний и навыков", - сообщили в Энергоатоме.

Детали

Как указали в НАЭК, квалифицированный украинский персонал ЗАЭС, который годами обеспечивал работу станции, "продолжает подвергаться давлению, запугиванию и шантажу со стороны российских ядерных террористов". "В то же время предатели назначают на руководящие оперативные должности, для которых необходима соответствующая лицензия, молодых россиян", - отметили в Энергоатоме.

"В частности, начальником смены одного из энергоблоков назначен работник Балаковской АЭС (рф), который имеет опыт работы всего семь месяцев. Тогда как эта должность требует наличия значительно большего опыта, ведь предусматривает оперативное управление реактором", - рассказали в компании.

"Поэтому даже такими действиями оккупанты в очередной раз подвергают мир опасности. Из-за некомпетентности и неопытности завезенного российского персонала угроза безопасной эксплуатации Запорожской АЭС только растет. А значит – необходимо как можно быстрее вернуть контроль над станцией ее законному оператору – Энергоатому!" - подчеркнули в НАЭК.

Напомним

В Энергоатоме сообщили, что на ЗАЭС находится около 700 российских военных.