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Во время ночной атаки рф на Львов по меньшей мере 10 укрытий были закрыты - МВД

Во время ночной атаки рф на Львов по меньшей мере 10 укрытий были закрыты - МВД

КИЕВ. 6 июля. УНН. Во время ракетной атаки россии на Львов в ночь на четверг по меньшей мере 10 укрытий были закрыты. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, сообщает УНН.

Цитата

«Получили информацию о по меньшей мере 10 закрытых укрытий во Львове во время ночного обстрела.

Возмутительная ситуация. Столько внимания, требований, строгих решений. А выводы некоторыми ответственными лицами так и не сделаны», - написал Клименко в Telegram.

По его словам, полиция Львовщины открыла уголовное производство по ч.1 ст.135 Уголовного кодекса Украины - Оставление в опасности.

Напомним

Армия рф в ночь на 6 июля нанесла ракетный удар по Львову. Известно о 4 погибших и 37 пострадавших.

Воздушные силы сообщали, что сбито 7 из 10 запущенных армией рф крылатых ракет "Калибр".

Ночная ракетная атака российских войск нанесла разрушения не только во Львове, задело еще два района Львовской области.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, убежище, война
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