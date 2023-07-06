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Враг сосредоточил в Луганской области многотысячную группировку, проводит штурмы по несколько раз в день - ОВА

Враг сосредоточил в Луганской области многотысячную группировку, проводит штурмы по несколько раз в день - ОВА

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские оккупанты сосредоточил в Луганской области многотысячную группировку и проводят штурмы в регионе по несколько раз в день, сообщил в четверг глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Цитата

"Противник сосредоточил многотысячную группировку в Луганской области, что позволяет ему проводить штурмы по несколько раз в день в разных районах региона. На этот раз россияне наступали севернее и южнее Сватово, пытаясь продвинуться в сторону Новоселовского и Новоегоровки. Эти вражеские попытки были остановлены нашими военными", - написал Лысогор в Telegram.

По его словам, Белогоровку оккупанты атаковали с неба и артиллерии. Также обстрелам подверглось многострадальное Невское.

Напомним

На Лиманско-Купянском направлении Силы обороны за сутки отбили 9 атак врага, уничтожено 56 оккупантов.

Источник: УНН
Теги: война, Луганск и Луганская область
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