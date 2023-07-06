Силам обороны на востоке противостоит группировка из более 180 тысяч россиян - Череватый

КИЕВ. 6 июля. УНН. На востоке на первой и второй линиях обороны украинского фронта находится более 180 тыс. оккупантов. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

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«Это вся группировка – более 180 тыс, которая стоит на первой и второй линиях обороны – это подразделения обеспечения. То есть вся группировка, которая позволяет им (россиянам – ред.) полноценно действовать согласно всем правилам... Штурмовые подразделения, танковые, артиллерийские, подразделения обеспечения и другие», - рассказал Череватый.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что продвижение украинских военных, в отличие от результатов врага, есть, однако информация поступает с опозданием в несколько дней по вопросам безопасности. Успехи наших военных не измеряется в километрах, как привыкли считать гражданские.