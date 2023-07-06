Минобороны представило обновленную летнюю женскую военную форму

КИЕВ. 6 июля. УНН. Минобороны Украины в четверг представило обновленную летнюю женскую военную форму, пишет УНН.

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"Удобная кулиска, обновленный воротник и брюки с «туннельным» поясом", - рассказали в Минобороны, представляя обновленную летнюю полевую женскую форму одежды

Детали

Как указано, учитывая антропометрические данные женщин, в действующую полевую форму одежды внесены конструктивные изменения, за счет которых она стала более подстроенной под женское строение тела:

Кулиска на кителе для регулирования излишнего объема ткани на спине

Укороченный китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний

Эластичная лента под коленями для уменьшения ширины штанины

Завышенная линия талии в брюках с «туннельным» поясом (в случае изменения объемов талии военнослужащей, например, беременности на ранних сроках)

«Что касается белья: оно универсальное, с высокой посадкой, в составе хлопок и эластан, хорошо тянется и держит форму», - рассказали военнослужащие ВСУ, участвовавшие в опытной эксплуатации.

Заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов отметил важность проделанной работы ответственными специалистами оборонного ведомства, производителями и волонтерскими организациями, которые вынесли на всеобщее обозрение данную проблематику.

«Сегодня в рядах ВСУ около 42 тысяч женщин-военнослужащих, около пяти тысяч из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задачи наравне с мужчинами. Поэтому наша задача – обеспечить им надлежащие условия прохождения военной службы. Удобная военная форма одежды – это одна из важных составляющих, ведь наши защитницы носят ее ежедневно», - прокомментировал Шарапов.

Дополнение

Более 60 тысяч женщин стоят на защите Украины. Более 42 тысяч из них – женщины-военнослужащие.