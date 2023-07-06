НАБУ и САП отказываются выполнять решение суда по "делу Сенниченко"

КИЕВ. 6 июля. УНН. Очередная "победа" над коррупцией НАБУ и САП, о которой ведомства отчитались еще 10 апреля, могла оказаться ни чем иным, как пиар-акцией. Речь идет о "деле Сенниченко" — бывшего председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. Об этом свидетельствует детальный разбор ситуации от известного адвоката Андрея Цыганкова, пишет Telegraf со ссылкой на Spilno.

Как известно, 10 апреля НАБУ объявило в розыск семерых фигурантов дела о махинациях с имуществом ФГИУ во главе с экс-руководителем ведомства Дмитрием Сенниченко.

В агентстве заявили, что все подозреваемые разоблачены, их вина установлена, как и выяснено, что под руководством Сенниченко якобы работала преступная организация. В подтверждение НАБУ продемонстрировала специальный "фильм" по мотивам расследования.

"При этом фактически до сегодняшнего дня позиция защиты не услышана и она не могла быть услышана, потому что непосредственно НАБУ и сторона обвинения совершают заведомо системные действия, которые не дают возможности защите, вне запрета на рассмотрение дел в закрытом режиме, сообщить свою позицию обществу и обратить внимание на то, что такие пиарные ходы, предусматривающие исключительно популизм — популяризацию деятельности НАБУ, как борющегося с коррупцией органа, дают результат ноль и фактически не могут подменять досудебное следствие», — говорит Цыганков.

Только после определенного давления адвокатов информация по делу стала появляться в публичном пространстве. По словам Цыганкова, детективы НАБУ не смогли подтвердить все опубликованные обвинения, ведь им не хватало фактов.

"22 июня Высший антикоррупционный суд при рассмотрении соответствующего ходатайства стороны обвинения поставил точку в таких манипуляциях и отметил, что соответствующие эпизоды о хищении якобы группы под руководством Сенниченко Одесского припортового завода должны быть закрыты", — подчеркнул Андрей Цыганков.

Также он добавил, что суд предусмотрел необходимость признания всех обвинений и подозрений безосновательными, а соответствующих пиар-публикации и фильма — направленными на создание давления на суд, которое было бы ограничено в возможности принять законное решение.

При этом решение суда, вступившее в законную силу, пока не выполняется. Напротив, САП и НАБУ подали апелляцию для продления сроков рассмотрения дела. Такое поведение ведомств заставляет задумываться над тем, действительно ли они борются с коррупцией.

"Видимо, отдельно стоит отметить, что непосредственно НАБУ и САП якобы в период того, как Сенниченко руководил преступной организацией, по их мнению, сотрудничали непосредственно с Сенниченко в борьбе с коррупцией, и у него был другой статус — мощный обличитель взяток, которые должны были быть даны ему для назначения определенного директора предприятия», — подчеркнул Цыганков.

Кажется, что НАБУ как будто специально в начале дела максимально популяризирует обвинения против фигурантов, затем в закрытом виде проводит следствие, однако результат — нулевой.