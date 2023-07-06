Китай призывает Японию отказаться от плана сброса в океан воды, загрязненной после ядерной аварии

КИЕВ. 6 июля. УНН. Министерство иностранных дел Китая в очередной раз призвало Японию не сбрасывать в океан воду с разрушенной атомной электростанции Фукусима-1 из-за непредсказуемых рисков, пишет УНН со ссылкой на CGTN.

Детали

Китай в четверг вновь призвал японскую сторону остановить план сброса ядерно загрязненной воды в океан, подчеркнув необходимость избегать навязывания непредсказуемых рисков международному сообществу.

Япония не провела надлежащих консультаций с международным сообществом, в частности заинтересованными сторонами, относительно своего плана сброса в океан, заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь во время очередной пресс-конференции.

Контекст

Ядерный надзорный орган ООН одобрил планы Японии сбросить в океан более 1 млн. тонн воды с разрушенной атомной электростанции Фукусима-1, несмотря на возражения со стороны местных рыболовных общин и других стран региона. Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил во вторник, что последний обзор безопасности запланированного сброса "делает научное обоснование сброса очищенной воды понятным для международного сообщества и дает ответы на технические вопросы, связанные с безопасностью, которые были подняты".

В отчете говорится о том, что сброс воды будет иметь "незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду", пишет The Guardian.

Завершение двухлетней проверки безопасности приближает Японию к началу длительной операции по перекачке очищенной воды - смеси подземных вод, дождевой воды, просачивающейся в этот район, и воды, используемой для охлаждения поврежденного ядерного топлива, - в Тихий океан. Пока не понятно, когда этот процесс начнется, хотя есть предположение, что это может произойти уже этим летом.

В посольстве Китая относительно отчета МАГАТЭ заявили, что он не может служить зеленым светом для японского плана, поскольку не может доказать его легитимность и законность, а также не может освободить Японию от ее моральной ответственности и обязательств по международному праву, сообщило teleSUR.

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