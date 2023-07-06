После завершения войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал ранее - Шмыгаль

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украина планирует изменить систему призыва после завершения войны. Вместо текущей модели будет создана профессиональная армия, а также два компонента резерва. Такое заявление сделал в четверг Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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“Первоочередная задача – это завершить переход Сил безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО. Во всех аспектах: от техники и оружия до планирования и анализа. После завершения войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия. Одновременно будут созданы два компонента резерва. Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательное обучение по определенным военным специальностям”, - сказал Шмыгаль.

Детали

Также важным компонентом будет развитие военно-промышленного комплекса.

“Украина уже активно наращивает производство оружия и техники. Более того, запускаем новые программы и проекты. Частный бизнес должен стать полноценным партнером государства в военно-промышленном комплексе. Будет создана новая система оборонных закупок, которая будет включать активное взаимодействие с международным партнерами и долгосрочное бюджетное планирование”, - сообщил Премьер-министр.

Еще он сообщил, что отдельно будет подниматься вопрос военно-патриотического воспитания и развития системы национального сопротивления.

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