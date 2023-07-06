В МИД ответили на призыв Белого дома к реформам для присоединения к НАТО

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Министерстве иностранных дел в ответ на призыв Белого дома о проведении Украиной реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО, призвали реформировать отношение Запада к россии. Такое заявление в четверг распространил представитель МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

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"Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома о необходимости проведения Украиной реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу", - написал Николенко в Facebook.

Он отметил, что США – ведущий союзник Украины в противодействии вооруженной агрессии россии. И мы чрезвычайно благодарны всем американцам, которые поддерживают Украину.

"Кроме Украины, сейчас в мире нет ни одной другой страны, которая бы проводила такое количество реформ в условиях масштабной войны на своей территории. Коренные внутренние преобразования в Украине неотвратимо будут продолжаться", - отметил Николенко и добавил: "В то же время считаем, что одна реформа в мире остается незавершенной. Это – отношение Запада к роли россии в архитектуре евроатлантической безопасности".

"Как только наши партнеры будут рассматривать вопрос членства Украины в НАТО без оглядки на москву, станет очевидным, что предоставление Украине приглашения к членству в Альянсе уже на этом этапе соответствует интересам безопасности союзников, станет важным шагом для восстановления мира в Украине и Европе в целом и предотвращения повторения российской агрессии в будущем", - подчеркнул Николенко.

Дополнение

США в очередной раз подчеркнули важность внедрения реформ для вхождения Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что путин загнал себя в глухой бункер, в НАТО не должны оглядываться на кремль при принятии решений.