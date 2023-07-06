В Киеве открыли движение на левобережной развязке Дарницкого моста

КИЕВ. 6 июля. УНН. Завершено строительство одного из крупнейших киевских долгостроев – Дарницкого моста. Сегодня в столице открыли движение по двум новопостроенным съездам Дарницкого моста. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, пишет УНН.

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«Сегодня утром открыли движение по двум новопостроенным съездам Дарницкого моста. Транспорт поехал в сторону моста Патона и Осокорков – это левый берег Днепра в столице. Открытие развязки теперь позволяет в разы ускорить передвижение по столице», - написал Кубраков в Facebook.

Дарницкий мост – это 6 полос движения и пропускная способность в 35 тысяч автомобилей в сутки.

По словам Кубракова, согласно исследованию аналитиков, в условиях перекрытого Южного моста автомобилисты сэкономят на транспортных потерях более полумиллиарда гривен в год.

«Этот мост стал одним из символов киевских долгостроев. За более чем 10 лет он превратился в памятник халатности и коррупции», - отметил вице-премьер-министр.

Дополнение

В 2021 году было перезапущено строительство на Дарницком мосту. Из-за полномасштабного вторжения в марте-апреле прошлого года работы были приостановлены, но с мая 2022 года были возобновлены.

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