Осудили чиновника, который требовал с жены погибшего бойца 150 тысяч гривен

КИЕВ. 6 июля. УНН. Суд Одесской области признал виновным заместителя командира воинской части, который требовал у жены погибшего защитника 150 тысяч грн, в злоупотреблении служебным влиянием. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет УНН.

Детали

По материалам ГБР, Измаильский горрайонный суд Одесской области назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет содержания в дисциплинарном батальоне. Обвиняемый на судебном заседании признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в марте 2022 года заместитель командира воинской части сообщил жене погибшего бойца, что она и ее дети могут получить денежную помощь от государства в сумме 15 млн грн. Он пообещал посодействовать с оформлением и ускорить выплату, если ему отдадут процент от нее – 150 тысяч гривен.

Военнослужащий был задержан во время получения оговоренной суммы. На следующий день ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Процессуальное руководство осуществляла Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После избиения женщины в Ужгороде работника ТЦК увольняют из рядов ВСУ - Минобороны