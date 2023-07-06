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Если в момент радиационной аварии вы оказались с животным на улице - советы Минздрава

Если в момент радиационной аварии вы оказались с животным на улице - советы Минздрава

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что если в момент радиационной аварии человек оказался с домашним животным на улице, нужно как можно быстрее пройти в здание и плотно закрыть окна и двери. После чего необходимо помыть или обработать животное водой. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook.

Список советов от Минздрава, что делать, если радиационная авария застала вас с животным на улице, имеет восемь пунктов:

  • Помойте или обработайте своего домашнего любимца водой, если есть возможность – используйте мыло или шампунь.
  • Если нет доступа к воде – протрите животное влажными салфетками.
  • В случае порезов или царапин у животного – закройте их, чтобы во время мытья предотвратить попадание радиоактивного материала в рану.
  • Держите животное подальше от окон, дверей и щелей.
  • Корм и воду для домашних животных нужно хранить в герметичных контейнерах или бутылках. Перед открыванием контейнер/бутылку необходимо протирать влажными салфетками или мокрым полотенцем. Так же промойте водой или влажными салфетками посуду и коврики для животных.
  • Ожидайте дальнейших инструкций от властей. В случае соответствующей рекомендации – проведите животному йодную профилактику.

Дозировка калия йодид для животных:

  1. Кошкам и собакам весом до 10 кг - 50 мг
  2. Собакам весом 10-30 кг - до 85 мг
  3. Собакам весом более 30 кг - до 125 мг
  • В случае эвакуации, двигайтесь с животным быстро, но не бегите, чтобы дополнительно не поднимать радиоактивную пыль.
  • Для эвакуации небольших животных используйте специальные переноски. По возможности, покрывайте их плотной тканью. По прибытии в пункт эвакуации снимите ткань с переноски и обработайте животное влажными салфетками.

Дополнение

Также в Министерстве здравоохранения дали советы на случай, если возможная радиационная авария застала на улице.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, авария, радиация, животные
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