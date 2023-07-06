россия обстреляла железнодорожную станцию в Харьковской области

КИЕВ. 6 июля. УНН. российские оккупанты в четверг обстреляли, предварительно, из артиллерии железнодорожную станцию «Одноробовка» Богодуховского района Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора в Telegram.

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«По данным следствия, 6 июля около 11:00 российские военные обстреляли станцию «Одноробовка» Богодуховского района. По предварительным данным, из артиллерии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью уничтожен вокзал станции, произошел масштабный пожар.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли Чугуевский, Харьковский и Куп’янские районы Харьковщины.