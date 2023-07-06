Рекорд жары на Земле держится третий день подряд

КИЕВ. 6 июля. УНН. Средняя температура на Земле оставалась на рекордно высоком уровне в среду после двух дней, в течение которых на планете были достигнуты неофициальные рекорды. Это последний маркер в серии экстремальных ситуаций, вызванных изменением климата, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Средняя глобальная температура достигла 17,18 градуса по Цельсию (62,9 градуса по Фаренгейту), согласно данным прибора Climate Reanalyzer Университета штата Мэн в США, который использует спутниковые данные и компьютерное моделирование для измерений. Это соответствовало рекорду, установленному во вторник - на уровне 17,18 градуса по Цельсию, и произошло после того, как в понедельник был установлен предыдущий рекорд на уровне 17,01 градуса по Цельсию (62,6 по Фаренгейту).

Ученые в течение нескольких месяцев предупреждали, что в 2023 году может наблюдаться рекордная жара, поскольку антропогенное изменение климата, вызванное преимущественно сжиганием ископаемого топлива, такого как уголь, природный газ и нефть, согрело атмосферу. Они также отметили, что Ла-Нинья, естественное охлаждение океана, которое противодействовало этому потеплению, уступает место Эль-Ниньо, противоположному явлению, которое отмечается потеплением океанов. В этом году в Северной Атлантике наблюдалось рекордное тепло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изменения климата: в мире стало вдвое больше дней с температурой выше 50°

"Подобный отчет является еще одним доказательством широко поддерживаемого предположения, что глобальное потепление толкает нас в более жаркое будущее", - сказал климатолог из Стэнфордского университета Крис Филд, который не участвовал в расчетах.

Климатолог из Университета штата Мэн Шон Биркл, создатель Climate Reanalyzer, сказал, что ежедневные цифры неофициальные, но является полезным в понимании того, что происходит в мире с потеплением.

Хотя эти цифры не являются официальным правительственным отчетом, они показывают нам, где мы сейчас находимся, сказала главный научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований США Сара Капник. И NOAA отметило, что примет во внимание эти цифры для своих официальных расчетов.

Дополнение

На этой неделе рекорды жары были перебиты в Квебеке и Перу. Пекин сообщал, что на прошлой неделе девять дней подряд температура превышала 35 градусов по Цельсию.