В ОВА назвали уточненную информацию о возрасте погибших от ракетной атаки рф во Львове

КИЕВ. 6 июля. УНН. Жертвами российского удара по Львову в ночь на четверг стали 32-летняя Анастасия, ее 60-летняя мать Мирослава, 35-летний Михаил и 63-летняя Ирина. Об этом сообщил в четверг председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Детали

«Сегодня ночью от российской ракеты во Львове погибли:

Анастасия, 32 года

Мирослава, 60 лет, мама Анастасии

Михаил, 35 лет

Ирина, 63 года

Предварительные данные были записаны из показаний соседей», - написал Козицкий в Telegram.

Дополнение

Ранее председатель Львовской ОГА заявлял, что российская ракета убила во Львове четырех человек, самой младшей погибшей был всего 21 год, самой старшей - 95.

Напомним

Армия рф в ночь на 6 июля нанесла ракетный удар по Львову. Известно о 4 погибших и 37 пострадавших.

Воздушные силы сообщали, что сбито 7 из 10 запущенных армией рф крылатых ракет "Калибр".



Ночная ракетная атака российских войск нанесла разрушения не только во Львове, задело еще два района Львовской области.