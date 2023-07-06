Оккупанты обстреляли Херсонщину, пострадали 5 человек, среди них - пожилые люди

КИЕВ. 6 июля. УНН. армия рф продолжает крыть огнем мирные населенные пункты Херсонщины. Известно о по меньшей мере пяти пострадавших. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По его словам, из-за утреннего обстрела Антоновки пострадала 73-летняя женщина, которая находилась на улице. Врачи оказали ей медицинскую помощь. От госпитализации она отказалась.

В поселке Приозерное 71-летняя женщина и 65-летний мужчина получили тяжелые ранения. Медики борются за их жизнь.

По словам Прокудина, армия рф обстреляла также и областной центр. По предварительной информации, пострадали два человека. На месте работают спасательные службы.

Дополнение

Российские оккупанты за минувшие сутки совершили 84 обстрела Херсонской области. Два человека погибли, еще десять получили ранения.