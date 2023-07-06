Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,78 -0,0695 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
5880

Оккупанты обстреляли Херсонщину, пострадали 5 человек, среди них - пожилые люди

Оккупанты обстреляли Херсонщину, пострадали 5 человек, среди них - пожилые люди

КИЕВ. 6 июля. УНН. армия рф продолжает крыть огнем мирные населенные пункты Херсонщины. Известно о по меньшей мере пяти пострадавших. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По его словам, из-за утреннего обстрела Антоновки пострадала 73-летняя женщина, которая находилась на улице. Врачи оказали ей медицинскую помощь. От госпитализации она отказалась.

В поселке Приозерное 71-летняя женщина и 65-летний мужчина получили тяжелые ранения. Медики борются за их жизнь.

По словам Прокудина, армия рф обстреляла также и областной центр. По предварительной информации, пострадали два человека. На месте работают спасательные службы.

Дополнение

Российские оккупанты за минувшие сутки совершили 84 обстрела Херсонской области. Два человека погибли, еще десять получили ранения.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.