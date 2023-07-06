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В Черном море минная опасность не уменьшается - Гуменюк

В Черном море минная опасность не уменьшается - Гуменюк

КИЕВ. 6 июля. УНН. На побережье Николаевской и Одесской областей море продолжает выносить взрывоопасные предметы с заминированных территорий, некоторые из них детонируют самовольно, сообщила во время брифинга пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.

Детали

Взрывоопасные предметы с заминированных территорий пока не фиксировались у берегов других стран, однако они периодически подплывают к Николаевщине и Одесской области. Так на побережье этих областей было обнаружено около десятка мин. Не все из них были контролируемо уничтожены, некоторые детонировали самовольно.

"В Черном море есть мины, которыми россияне заминировали непосредственно территориальное море еще в начале полномасштабного вторжения. Сейчас местами фиксируются дрейфующие острова мусора, которые могут содержать опасные "сюрпризы"", - говорит Гуменюк.

Кроме того, часть мин могла уйти ближе ко дну, и со временем будет вымываться и выноситься мощными штормами, которые время от времени возникают в Черном море.

"Погода такая, что хоть раз в неделю море штормит. Опасность на побережье не миновала", - отметила Наталья Гуменюк.

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Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, минирование, Черное море, мина, Николаев и Николаевская область
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