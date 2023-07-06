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Ночная ракетная атака рф на Львов: почти 150 человек обратились к психологам за помощью

Ночная ракетная атака рф на Львов: почти 150 человек обратились к психологам за помощью

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КИЕВ. 6 июля. УНН. На месте ракетной атаки армии рф в ночь на четверг во Львове продолжается разбор завалов. Также оказывается психологическая помощь пострадавшим от атаки. Уже за помощью обратились 144 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По состоянию на 13 часов четверга спасателями эвакуировано 20 автомобилей с под’подъездных путей, раскрошено 6 деревьев для проезда и установки инженерной техники.

Вывезено более 100 м. куб. строительного мусора, отметили в ГСЧС.

К работам привлечено 256 спасателей и 39 единиц техники, в том числе от 2-го Специального центра быстрого реагирования, а также 2 кинологических расчета.

Дополнение

Армия рф в ночь на 6 июля нанесла ракетный удар по Львову. Жертвами атаки стали 32-летняя Анастасия, ее 60-летняя мать Мирослава, 35-летний Михаил и 63-летняя Ирина. 

Воздушные силы сообщали, что сбито 7 из 10 запущенных армией рф крылатых ракет "Калибр".

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, война, ГСЧС
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