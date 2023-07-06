Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,78 -0,0695 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Архив
8160

Украина национализировала самолет подсанкционного "ростеха" за 150 миллионов

Украина национализировала самолет подсанкционного "ростеха" за 150 миллионов

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Украине национализирован самолет АН-140-100 одного из крупнейших производителей военной авиатехники рф - подсанкционной компании "ростех", сообщили в четверг в СБУ, пишет УНН.

Цитата

"По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил еще один иск Министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации «ростех». Речь идет о грузопассажирском самолете АН-140-100 стоимостью почти 150 млн грн", - говорится в сообщении.

Детали

До полномасштабного вторжения рф воздушное судно, как сообщается, было передано украинскому госпредприятию «Антонов» для осуществления технических настроек, испытаний и последующего возвращения в страну-агрессор.

"По данным следствия, российский самолет находился на балансе московского «Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина», который входит в структуру «ростеха» и является ведущим производителем военной авиатехники рф. Именно эта российская компания поставляет боевые самолеты для армии страны-агрессора, которые воюют против Украины", - сообщили в СБУ.

Дополнение

Сейчас следователи СБУ расследуют действия руководства этой российской компании по ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины). Следствие продолжается.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, самолет, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.