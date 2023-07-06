Почти сотня мигрантов прорвались из Беларуси на территорию Польши - польские пограничники

КИЕВ. 6 июля. УНН. 190 мигрантов в течение среды пытались перейти границу с территории беларуси в Польшу. Из них 28 человек вернули обратно в беларусь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.

Детали

Инцидент произошел на участке пограничной заставы в Дубичах Церковных.

По данным ведомства, группа из 95 человек все же прорвала границу.

Нелегалов задержали. Среди них обнаружили граждан Конго, Эритреи, Сомали, Йемена, Сирии и Египта.

Два человека вернулись в Беларусь, поэтому польские пограничники предполагают, что это были проводники.

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