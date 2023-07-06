Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,78 -0,0695 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Подрыв Каховской ГЭС: в полиции говорят, что не открывали производств из-за хищения археологического наследия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6795

Почти сотня мигрантов прорвались из Беларуси на территорию Польши - польские пограничники

Почти сотня мигрантов прорвались из Беларуси на территорию Польши - польские пограничники

КИЕВ. 6 июля. УНН. 190 мигрантов в течение среды пытались перейти границу с территории беларуси в Польшу. Из них 28 человек вернули обратно в беларусь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на польскую пограничную службу в Twitter.

Детали

Инцидент произошел на участке пограничной заставы в Дубичах Церковных.

По данным ведомства, группа из 95 человек все же прорвала границу.

Нелегалов задержали. Среди них обнаружили граждан Конго, Эритреи, Сомали, Йемена, Сирии и Египта.

Два человека вернулись в Беларусь, поэтому польские пограничники предполагают, что это были проводники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше возможен миграционный кризис из-за передислокации “вагнеровцев” в Беларусь - МИД

Источник: УНН
Теги: Польша, Беларусь, мигранты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.