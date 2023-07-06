На Таврическом направлении Силы обороны продолжают успешное продвижение

КИЕВ. 6 июля. УНН. На Таврическом направлении продолжается успешное продвижение Сил обороны вперед. Потери оккупантов за сутки составили более трех рот в живой силе и 47 единиц техники. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

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"На Таврическом направлении продолжается продвижение Сил обороны вперед и освобождение наших территорий. Воины имеют успехи», - написал Тарнавский в Telegram.

Детали

По его словам, артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1293 огневых задачи.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот. Уничтожено 47 единиц военной техники противника", - сообщил Тарнавский.

Он сообщил, что в частности, уничтожено 6 танков, 3 ББМ, 4 пушки Д-30, пушка 2С5 “Гиацинт-С”, 4 БПЛА “Zala”, БПЛА “Supercam”, 2 самоходные артиллерийские установки “Акация”, гаубица “Мста-С”, комплекс дальнего визуального наблюдения “Муром-М”, зенитный ракетный комплекс “Бук”, РЛС “Зоопарк”, 2 станции РЭБ и автомобильная техника.

«Также было уничтожено 5 складов боеприпасов врага», - добавил он.

Дополнение

По словам Тарнавского, для российской армии приоритетным является уничтожение как можно больше западной техники. россияне специально целятся именно в нее. Украинские войска сталкиваются с «большими минными полями» на временно оккупированной россией территории.

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