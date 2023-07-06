СБУ сообщила о новом подозрении Шарию

КИЕВ. 6 июля. УНН. Служба безопасности Украины в четверг проинформировала, что сообщила о новом подозрении прокремлевскому блогеру Анатолию Шарию, который, по данным спецслужбы, помогал фсб делать постановочные видео с допросов украинских пленных, пишет УНН.

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"Служба безопасности разоблачила новые факты информационно-подрывной деятельности прокремлевского блогера Анатолия Шария, которые он выполнял по заданию российских спецслужб. Установлено, что пропагандист участвовал в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где рашисты допрашивают украинских пленных", - сообщили в СБУ.

Детали

По данным спецслужбы, в частности, "Шарий лично подсказывал фсб, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него «невыгодные» для рф моменты".

«Смонтированные» сюжеты рф затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене.

"По данным следствия, Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5-й службы фсб Косенко М.Ю. Коммуницировать с российскими спецслужбами блогеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе. Им оказался экс-глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года уже получил подозрение в государственной измене", - рассказали в СБУ.

Как сообщили в спецслужбе, задокументировано, что именно от него Шарий получил видео с допросов двух пленных военных ВСУ. После «монтажа» файлов, как указано, их «согласовали» с представителем спецслужбы рф.

"Затем Шарий «дополнил» деструктивный сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылки на публикации", - указали в СБУ.

"Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, которые откликались на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных", - отметили в спецслужбе.

Подозрение

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Оба фигуранта скрываются от правосудия.

Дополнение

В феврале 2021 года СБУ сообщила о подозрении Шарию по ч 1. ст. 111 (государственная измена) и ч. 1. ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.