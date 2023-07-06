россияне вернулись на прежние позиции на левом берегу Херсонщины и строят новые - Гуменюк

КИЕВ. 6 июля. УНН. Подрыв Каховской ГЭС и подтопление Херсонщины изменило линию соприкосновения, фактически отбросив россиян на разных участках от 5 до 15 км. Поэтому для оккупантов очень важно возвращение на свои позиции, для того, чтобы продолжить терроризирование правого берега. Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, на левом берегу Херсонщины россияне смогли вернуться на свои позиции на несколько километров там, где сошла вода. Кроме того, они пытаются обустраивать новые позиции, потому что большинство затопленных стали абсолютно непригодны к использованию. На верхних этажах многоэтажек оккупанты располагают минометные расчеты, чтобы продолжить практику обстрела мирного населения.

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«Мы чувствуем, что они постепенно возвращаются по количеству и мощности обстрелов. Россияне пытаются сейчас держать цифру 50 обстрелов в световой день, и 40 на ночь. Это мощность, которую они держали когда занимали эти позиции до подрыва Каховской ГЭС», - сообщает Гуменюк.

Добавим

Пресс-секретарь Сил обороны Юга также сообщила, что корабельная группировка российских оккупантов в Черном море достаточно развернута, она составляет до 10 единиц. Но уменьшилось количество ракетоносителей.

В течение прошлой ночной атаки на боевом курсе находилось 6 ракетоносителей, и общая ракетная мощность была 36 единиц, 10 было использовано.

Сейчас 2 ракетоносителя зашли в Севастополь, на боевом дежурстве осталось 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя. В сумме такой потенциал ракет может составлять до 24 «калибров».

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