Зеленский совершит визит в Прагу, где проведет переговоры с президентом и премьером Чехии: официально

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил свой визит в столицу Чехии, Прагу. Он рассказал, что проведет переговоры со своим чешским коллегой Петром Павлом, премьером страны Петром Фиалой по ряду вопросов, пишет УНН со ссылкой на страницу главы государства в Telegram.

Цитата

"Далее – Прага. Проведу предметные переговоры с Президентом Петром Павелом, премьер-министром Петром Фиалой, Председателями Сената и Палаты депутатов парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой Адамовой, встречусь с членами правительства, парламента, представителями СМИ", - заявил Зеленский.

Детали

Президент сообщил, что в центре внимания будут обсуждение оборонной поддержки Киева, европейская и евроатлантическая интеграция Украины, Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг Запорожской АЭС, реализация "Формулы Мира", а также послевоенное восстановление страны.

Ранее

Чешские СМИ сообщали, что после официального визита в Софию президент Зеленский планирует посетить Чехию и встретиться с премьер-министром страны Петром Фиалой.