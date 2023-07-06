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Зеленский прилетел в Чехию и встретился с президентом Петром Павлом

Зеленский прилетел в Чехию и встретился с президентом Петром Павлом

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Чехию и уже встретился со своим чешским коллегой Петром Павлом. Об этом информирует УНН, ссылаясь на местные СМИ.

Цитата

"В 18:21 из Софии в Прагу вылетел правительственный спецлайнер с редким гостем. Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Это будет их первая совместная встреча в Праге, предыдущие две состоялись в Киеве", - сообщил представитель правительства Чехии Вацлав Смолка.

Детали

Как сообщает чешское издание Novinky, самолет, где был Зеленский, сопровождали два истребителя Gripen. Отмечается, что в аэропорту Праги украинского лидера ждали десятки людей.

Издание denik.cz проинформировало, что в Праге около восьми часов вечера по местному времени его встретил президент страны Петр Павел. Это первый визит Зеленского в Чехию с начала полномасштабного вторжения рф.

"Визит украинского президента должен стать проявлением благодарности за поддержку, которую Чешская Республика оказывает Украине с начала российской агрессии, и принести взаимное заверение, что эта поддержка будет продолжаться. На встрече президенты должны скоординировать свои позиции перед саммитом НАТО в Вильнюсе, где ожидается дискуссия, среди прочего, гарантий безопасности для Украины", – сказал Матей Кржистек из пресс-службы Офиса НАТО.

Сообщается, что позже глава Украины встретится с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и посетит Сенат. 

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил свой визит в столицу Чехии, Прагу. Он рассказал, что проведет переговоры со своим чешским коллегой Петром Павлом, премьером страны Петром Фиалой по ряду вопросов.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Украина, визит, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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