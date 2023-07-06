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Появилось видео официальной церемонии встречи Зеленского и президента Чехии

Появилось видео официальной церемонии встречи Зеленского и президента Чехии

Киев. 6 июля. УНН. Офис президента Украины опубликовал видео официальной церемонии встречи Владимира Зеленского с его чешским коллегой Петром Павелом. Об этом сообщает УНН.

Детали

На видео президент Зеленский под торжественную музыку прибывает и выходит из машины. На крыльце его встречает президент Чехии и отставной генерал Петр Павел. Они несколько секунд общаются и становятся на красную дорожку. После чего звучит гимн Украины.

Как видно из видео, вместе с президентом в Чехию отправились руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Контекст

Напомним, в четверг, 6 июля президент Зеленский прилетел в Чехию и встретился с президентом Петром Павлом. Это будет их первая совместная встреча в Праге, предыдущие две состоялись в Киеве.

Также 6 июля Зеленский посетил Болгарию, где провел переговоры с руководство страны.

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Источник: УНН
Теги: Чехия, визит, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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