Болгария продаст Украине оборудование от АЭС "Белене"

КИЕВ. 6 июля. УНН. Парламент Болгарии поддержал предложение о полномочиях министра энергетики начать переговоры с украинской стороной о продаже оборудования по проекту АЭС "Белене". Об этом сообщает Радио Болгария, пишет УНН.

Детали

Предложение поддержали 155 депутатов от ГЕРБ, “Продолжаем изменения”-“Демократическая Болгария” и “Движение за права и свободы”. Против выступили 57 депутатов от пророссийских “Возрождения” и Болгарской социалистической партии.

Стоимость оборудования болгарская сторона оценивает в около 1,2 млрд левов (примерно 600 млн евро). Согласно принятому решению, переговоры должны быть завершены в течение 60 дней.

Дополнение

Парламент Болгарии также сегодня поддержал членство Украины в НАТО, но после окончания войны.

“Ничего не будет мешать Украине использовать пакет „Макрофинансовая помощь+“ для закупки ядерного оборудования у Болгарии”, — заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер в ответ на вопрос о том, может ли Украина использовать для закупки помощь из Европы, сообщает издание.

На решение парламента Болгарии уже отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

“Я благодарю парламент Болгарии, депутатов от ГЕРБ, „Мы продолжаем изменения“, „Движения за права и свободы“, „Есть такой народ“ за сегодняшние жизненно важные решения в поддержку Украины. Болгария и Украина заслуживают крепкой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества”, — написал Кулеба в Twitter.

Добавим

АЭС “Белене” это недостроенная атомная электростанция, расположенная неподалеку от города Белене на севере Болгарии. Станция предназначалась для замещения выведенных из эксплуатации мощностей АЭС Козлодуй. Строительство станции было приостановлено в 1990 году из-за трудностей с финансированием и протестов населения. Сегодняшним решением парламент Болгарии отменяет свое предыдущее решение от 7 июня 2018 года о возобновлении действий по поиску возможностей строительства АЭС “Белене” совместно с стратегическим инвестором.