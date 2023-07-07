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17 из 43 кандидатов на главу САП употребляли наркотики - данные полиграфа

17 из 43 кандидатов на главу САП употребляли наркотики - данные полиграфа

КИЕВ. 7 июля. УНН. 17 из 43-х участников конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры употребляли или употребляют наркотические средства. Об этом сообщила председатель Конкурсной комиссии по избранию руководителя САП Екатерина Коваль, пишет УНН.

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"Согласно выводам полиграфологов, которые проводили психофизиологическое исследование кандидатов на конкурсе САП, 17 из 43 участников употребляли или употребляют наркотические средства. В материалах комиссии хранятся выводы, полиграммы и видеозаписи исследований. Сложный был выбор", – написала Екатерина Коваль.

Детали 

В комментариях к своему сообщению Екатерина Коваль привела ссылку на законопроект №9454 о внесении изменений в Закон "О судоустройстве и статусе судей" о введении дополнительных процедур для укрепления доверия общества к судебной власти. Этот документ предусматривает проверку судей на детекторе лжи.

Кроме того, она отметила, что кандидаты организованными группами ходили на курсы противодействия полиграфа, а международники в интересах некоторых кандидатов оказывали давление на полиграфологов.

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Напомним, 28 июля Александра Клименко назначили на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Офис Генпрокурора подтвердил, что победитель конкурса на главу САП Клименко прошел проверку.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, наркотики, САП
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